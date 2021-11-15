Губерниев назвал причину провальной стрельбы Казакевич в контрольном спринте в Тюмени

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал причину провальной стрельбы российской биатлонистки Ирины Казакевич в спринте на отборочных стартах национальной сборной в Тюмени. Казакевич заняла 15-е место в гонке, допустив пять промахов на двух огневых рубежах.

«Казакевич обморозила руки при минус 10 и отсюда промахи! Приеду на биатлон, расскажу нашим спортсменам и тренерам, что биатлон — зимний вид спорта…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, первое место в спринтерской гонке разделили Лариса Куклина (0 промахов) и Светлана Миронова (1). Третьей стала Тамара Дербушева.

Завтра, 16 ноября, биатлонистки пробегут масс-старт. По итогам контрольных гонок в Тюмени будут сформированы составы женской сборной России на Кубок мира и Кубок IBU.