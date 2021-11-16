Президент СБР Виктор Майгуров объяснил выбор состава женской сборной на первые этапы КМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал выбор состава женской национальной команды на первые этапы Кубка мира. Ранее сообщалось, что в женскую сборную России попали Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.
«Сегодня после масс-старта мы провели совещание с тренерами сборной, чтобы определить состав национальной команды на начало международного сезона. Единогласно было принято решение по команде на Кубок мира. Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, как известно, отобрались в неё ранее благодаря попаданию в топ-20 общего зачёта, Лариса Куклина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова – тренерским решением, Кристина Резцова – по спортивному принципу, выше неё по итогам двух контрольных гонок были только Куклина и Миронова.
В команду Кубка IBU Наталья Гербулова и Анастасия Шевченко отобрались по спортивному принципу, Евгения Буртасова, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева и Екатерина Носкова – по тренерскому решению», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.
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