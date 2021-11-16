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Президент СБР Виктор Майгуров объяснил выбор состава женской сборной на первые этапы КМ

Президент СБР Виктор Майгуров объяснил выбор состава женской сборной на первые этапы КМ
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал выбор состава женской национальной команды на первые этапы Кубка мира. Ранее сообщалось, что в женскую сборную России попали Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

«Сегодня после масс-старта мы провели совещание с тренерами сборной, чтобы определить состав национальной команды на начало международного сезона. Единогласно было принято решение по команде на Кубок мира. Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, как известно, отобрались в неё ранее благодаря попаданию в топ-20 общего зачёта, Лариса Куклина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова – тренерским решением, Кристина Резцова – по спортивному принципу, выше неё по итогам двух контрольных гонок были только Куклина и Миронова.

В команду Кубка IBU Наталья Гербулова и Анастасия Шевченко отобрались по спортивному принципу, Евгения Буртасова, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева и Екатерина Носкова – по тренерскому решению», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

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