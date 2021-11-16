Экс-лыжница Стина Нильссон вошла в состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира
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Тренерский штаб сборной Швеции по биатлону объявил составы на первый этап Кубка мира, который стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция), сообщает NWT.se.
Женская команда:
Ханна Эберг
Эльвира Эберг
Линн Перссон
Стина Нильссон
Мона Брорссон
Анна Магнуссон
Йоханна Скотхайм.
Отметим, что экс-лыжница Нильссон перешла в биатлон полтора года назад. В дебютных гонках на Кубке мира – 2020/2021 по биатлону Нильссон показала 26-й результат в спринте и 22-й в гонке преследования.
Мужская команда:
Пеппе Фемлинг
Оскар Брандт
Мальте Стефанссон
Йеспер Нелин
Мартин Понсилуома
Себастиан Самуэльссон.
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