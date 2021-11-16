Серохвостов: из-за попадания на КМ особо эмоций нет, больше рад, что поем пиццу с Халили

22-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал попадание в заявку сборной России на первые этапы Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Напомним, по результатам отборочных стартов (2 третьих места в спринте и масс-старте) Серохвостов попал в команду на Кубок IBU. Но заменил на КМ Александра Поварницына, которому Международный союз биатлонистов (IBU) не разрешил участвовать из-за отсутствия квалификационных очков.

«Я обычно мало читаю новости, так как особо не интересно, так что если вижу, что пишут про меня что-то, то никак не реагирую и давления никакого не ощущаю. Что касается стрельбы, то думаю, что прогресс есть, но пока ещё есть сложность в стабильности на большом отрезке времени. Добавлять в стрелковом компоненте есть куда. По попаданию на Кубок мира особо нет никаких эмоций. Конечно, рад, что попал туда, но больше рад тому, что поем пиццу с Каримом Халили», — приводит слова Серохвостова «РИА Новости Спорт».