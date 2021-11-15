«Поработал с Логиновым и понял, как нужно вести себя». Как Поварницын отобрался в сборную

Состав мужской сборной России по биатлону на Кубок мира – 2021/2022 определён. К пяти биатлонистам основы, выбранным тренерами ранее, по итогам отборочных стартов в Ханты-Мансийске добавился представитель Удмуртии Александр Поварницын.
Александр стал лучшим по итогам двух отборочных стартов в Ханты-Мансийске: ему удалось финишировать вторым и в спринте, и масс-старте. В ближайшее время Поварницын присоединится к основной команде, которая находится на сборах в австрийском Обертиллиахе.
В интервью «Чемпионату» Александр рассказал о прошедших отборочных стартах, неожиданном вызове на Кубок мира и совместной подготовке к сезону с Александром Логиновым.
«Собирай вещи, едешь в Обертиллиах»
– Александр, как оцениваете свою работу на отборочных стартах в Ханты-Мансийске?
– В целом я позитивно оцениваю прошедшие старты, потому что получилось реализовать всё то, что я нарабатывал в процессе подготовки. Считаю, что это мои лучшие отборочные старты в карьере на данный момент.
– Изначально говорилось о том, что старты в Ханты-Мансийске – это контрольные тренировки. В итоге получился полноценный отбор. Какие задачи вы ставили перед собой?
– Для меня это было маркером – к какому времени мне нужно получить своё рабочее состояние. Мы все стараемся показать свой наивысший уровень мастерства на самых важных стартах, таких как Олимпийские игры или чемпионаты мира, а они обычно проходят в феврале. Здесь же просто нужно было войти в работоспособный режим, с которым ты заходишь в сезон.
Фото: РИА Новости
– Были ли до стартов договорённости с тренерским штабом, мол, если хорошо пробежишь – поедешь на Кубок мира?
– Нет, мы это никак не обговаривали. Просто планомерно выполняли свою работу, а результат показал, что у меня есть шансы выступить на Кубке мира.
– Ильназ Мухамедзянов рассказал, что из-за нехватки квалификационных очков за прошлый сезон он бы в любом случае не смог поехать сразу на этапы Кубка мира. У вас эти очки есть?
– Изначально тоже думал, что у меня их нет. Однако я уже выступал на Кубке мира, и по какому-то из критериев я прохожу, как сказали тренеры.
После двух стартов я был просто доволен проведёнными гонками и даже не думал, куда меня возьмут – на Кубок мира, на Кубок IBU. Держал в голове, что у меня нет очков – значит, поеду на IBU. И было достаточно неожиданно, когда сказали: «Давай, собирай вещи, едешь в Обертиллиах».
– А кто сообщил о том, что вы туда едете?
– Сразу со всех сторон эта информация полилась. От тренеров, которые находились в Ханты-Мансийске, в этот же момент позвонил Сергей Геннадьевич Башкиров, в группе которого я готовился. Всё одновременно на меня навалилось (улыбается).
«Поработал с Логиновым и понял, как нужно вести себя»
– Что думаете о новой системе подготовки, когда команда делится на мини-группы?
– Как по мне, это было очень правильным решением, потому что даже внутри группы мы делились на микроподгруппы. Все спортсмены разные, разный уровень подготовки. У всех свои сильные и слабые стороны. У нас индивидуальный вид спорта, и в первую очередь нужно работать над собой. Когда всех под одну гребёнку – это очень тяжело. Кому-то план подойдёт, а кому-то – нет. А при подготовке в группах идёт минимизация таких рисков. Мне кажется, для большинства такая подготовка скажется положительно.
Александр Поварницын, Александр Логинов и Эдуард Латыпов
Фото: РИА Новости
– То есть даже мини-группы делились на части?
– Да. Мы выполняли один план, но кому-то нужно сделать больше определённой работы, кому-то меньше.
– С кем вы тренировались в микрогруппе?
– Всегда по-разному, не было чёткого разделения. Мы постоянно менялись. Но больше всего тренировок в этом году я провёл с Сашей Логиновым.
– Подготовка с Логиновым и Гараничевым, имеющими большой опыт участия в этапах Кубка мира, повлияла на результат, который вы показали в Ханты-Мансийске?
– Считаю, что да. Они для меня были ориентирами. Я поработал с Александром и понял, как нужно вести себя лидеру, как нужно работать, какие требования предъявлять в первую очередь к себе. Это положительно на мне сказалось.
– В команде как-то отреагировали на то, что вы станете шестым участником первых этапов Кубка мира?
– Да, мы всегда находимся на связи. Поздравили, сказали, что ждут. Уже вещи пытаются какие-то со мной передать, которые забыли и не успели с собой увезти. Мы в тесном контакте со всеми ребятами, неважно, наша группа или группа Каминского – общаемся со всеми.
Фото: РИА Новости
– Хочется попасть на Олимпиаду? Думали о ней при подготовке к сезону?
– Каждый спортсмен ставит перед собой такие цели, и я в том числе. Это не было идеей фикс, но я держал это в уме и старался сделать всё возможное, чтобы достичь максимальной эффективности тренировочного процесса.
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