Экс-лыжница Нильссон отреагировала на включение в состав Швеции на 1-й этап Кубка мира

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку, отреагировала на то, что её включили в состав основной команды на первые этапы Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
На открытии международного сезона в Идре Нильссон заняла 22-е место в спринте, допустив 4 промаха, а в укороченной индивидуальной гонке Стина стала 12-й с 5-ю непопаданиями.
«В Идре я чувствовала то, что ощущала всю осень: я была хороша ходом. Да, моя физическая форма в хорошем состоянии, также я неплохо отстрелялась в последних гонках. Очень, очень рада попаданию на Кубок мира. Это поистине та мечта, на исполнение которой я даже не смела надеяться. Здорово получить такой шанс в самом начале сезона, я очень счастлива. Я намерена выступить там как можно лучше, посмотрим, к чему меня это приведёт. Сейчас всё моё внимание сосредоточено на Эстерсунде», — приводит слова Нильссон SVT.
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