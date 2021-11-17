«От винта!» Биатлонист и лётчик Малиновский показал фото из вертолёта, Губерниев оценил

Российский биатлонист и лётчик Игорь Малиновский показал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсмен сидит в кабине вертолёта. Фотография сделана в Омском лётно-техническом колледже.

«Кабина. Ежедневный кабинет пилотов и лётчиков. Потихоньку осваиваюсь на новом месте и вливаюсь в рабочий ритм. От винта!» — подписал он фото.

«От винта», — написал под постом известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Игоря Малиновского.

24-летний Малиновский является пятикратным чемпионом мира среди юниоров. Игорь регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.