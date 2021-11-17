Светлана Миронова оценила своё состояние перед стартом Кубка мира

Российская биатлонистка Светлана Миронова, вошедшая в состав сборной на стартовые этапы Кубка мира, оценила своё состояние.

«В целом сейчас всё неплохо. После болезни удалось восстановиться. На самом деле я немного простудилась, поэтому быстро вышла из этого состояния. В конце октября я заболела. А уже с 8 ноября начала тренироваться.



Как оцениваю форму? Наверное, не стала бы отвечать на этот вопрос, потому что это будет видно непосредственно на этапах Кубка. Когда мы узнаем, как выглядим относительно остальных, только тогда уже можно будет что-либо говорить. Но всё же понятно, что в начале сезона не пиковая форма», — приводит слова Мироновой «Тюменская арена».

Светлана также поделилась впечатлениями от контрольных стартов в Тюмени.

«Контрольные старты – это возможность посмотреть, в каком состоянии я сейчас нахожусь. Понятно, что не было большого давления, что, например, если что-то сейчас пойдёт не так, то придётся остаться на Кубке России. Да, это плюс. Тем не менее я хотела проверить себя, оценить… Вскоре мы уезжаем в Эстерсунд прямо из Тюмени. Но пока не знаю когда», — сказала Миронова.