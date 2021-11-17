Евгения Буртасова — о победе в масс-старте: весь тюбик согревающей мази на себя вылила

Российская биатлонистка Евгения Буртасова прокомментировала победу в масс-старте на контрольной тренировке сборной России в Тюмени.

«Думаю, что в спринтерской гонке я психологически перегорела. Очень переживала из-за того, что нужно куда-то отобраться. После неё поговорила с тренерами, смогла выкинуть всё это из головы и начала работать как на тренировке – спокойно шла и делала свою работу.

В масс-старте лыжи работали поинтереснее. Холоднее было. Наверное, весь тюбик согревающей мази на себя вылила. На самом деле я и в прошлом году тоже первую контрольную гонку плохо прошла, а во второй собралась. Так же тогда промахнулась на первом рубеже. Это — такое небольшое дежавю…



Наверное, это один из самых тяжёлых подходов, где я бегала. Потому что здесь пульс не восстанавливается, он только растёт. Есть только кратчайший отрезок, чтобы его сбросить. Но на самом деле ты этого не сделать не сможешь и начинаешь стрелять при высоком пульсе. А это уже мастерство», — цитирует Буртасову «Тюменская арена».