Анастасия Шевченко — о выступлении в масс-старте: немножко нервишки сработали

Биатлонистка Анастасия Шевченко оценила выступление в контрольном масс-старте на тренировке сборной России. Она заняла второе место. Победу одержала Евгения Буртасова.

«В спринтерской гонке у меня случились небольшие проблемы с винтовкой, поэтому не удалось отстрелять чисто. Вечером мы с Михаилом Викторовичем Шашиловым всё обсудили, сделали выводы. А в масс-старте уже проявилась психология. Три нуля стрельнула, на последнем рубеже можно было не допускать ошибок и уходить с лидером… Но тут немножко нервишки сработали. Хотя один промах для такой большой гонки всё равно считаю хорошим результатом. «Четыре нуля и потерпеть» — это был мой девиз на масс-старт. Немного не получилось, но я все равно очень рада.

Конечно, хотела попасть на Кубок планеты, но можно начать и с Кубка IBU, потому что как-никак это международный уровень. Там можно набрать скорость. Всё равно в прошлом сезоне я впервые была на больших стартах, поэтому считаю, что как тренерский штаб решил – пусть так и будет», — цитирует Шевченко «Тюменская арена».