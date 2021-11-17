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Ингрид Ландмарк Тандреволд: начало сезона — это худшее, что может быть

Ингрид Ландмарк Тандреволд: начало сезона — это худшее, что может быть
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Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, победившая в масс-старте на соревнованиях в Шушене, рассказала о настрое на сезон.

«Начало сезона — это худшее, что может быть. Его я боюсь больше всего. Даже больше, чем чемпионата мира или подобных вещей. Каждый раз я думаю: «Зачем я опять это делаю?»

В последние годы мои выступления проходят как на американских горках. Моя цель — добиться стабильности. Важно, чтобы в не лучший для себя день на трассе я не проваливала стрельбу. Я много работала, чтобы адаптироваться к выступлениям в разных условиях.

Что касается Олимпиады, то постараюсь подготовиться как можно лучше. В биатлоне важно быть уверенной в себе и показывать хорошие результаты перед Играми. Поэтому мне нужно провести как можно больше отличных гонок перед Олимпиадой», — цитирует Тандреволд Dagbladet.

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