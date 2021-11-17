Мазе оценил состояние переболевшего простудой Йоханнеса Бё за 10 дней до старта Кубка мира

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе оценил состояние подопечного Йоханнеса Бё за 10 дней до старта первого этапа Кубка мира — 2021/2022 в Эстерсунде (Швеция).

Ранее младший Бё отказался от выступления на предсезонном турнире в Шушене (Норвегия), сославшись на простуду.

«У него держалась небольшая температура в течение двух дней. Подготовка к сезону Йоханнеса прошла хорошо, и на прошлой неделе он провёл отличные тренировки в Бейтостолене. Он чувствует себя неплохо, и сейчас его состояние всё лучше и лучше. Эта болезнь немного задержала его возвращение к соревнованиям, но я не беспокоюсь об этом, как, впрочем, и Йоханнес», — приводит слова Мазе Nordic Magazine.

28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю), самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.