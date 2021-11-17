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Мазе оценил состояние переболевшего простудой Йоханнеса Бё за 10 дней до старта Кубка мира

Мазе оценил состояние переболевшего простудой Йоханнеса Бё за 10 дней до старта Кубка мира
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Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе оценил состояние подопечного Йоханнеса Бё за 10 дней до старта первого этапа Кубка мира — 2021/2022 в Эстерсунде (Швеция).

Ранее младший Бё отказался от выступления на предсезонном турнире в Шушене (Норвегия), сославшись на простуду.

«У него держалась небольшая температура в течение двух дней. Подготовка к сезону Йоханнеса прошла хорошо, и на прошлой неделе он провёл отличные тренировки в Бейтостолене. Он чувствует себя неплохо, и сейчас его состояние всё лучше и лучше. Эта болезнь немного задержала его возвращение к соревнованиям, но я не беспокоюсь об этом, как, впрочем, и Йоханнес», — приводит слова Мазе Nordic Magazine.

28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю), самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.

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