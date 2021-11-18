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Российский биатлонист пропустил контрольные старты из-за последствий прививки от COVID-19

Российский биатлонист пропустил контрольные старты из-за последствий прививки от COVID-19
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Иннокентий Каринцев, личный тренер российского биатлониста Ивана Колотова, сообщил, что спортсмен пропустил контрольные стартах сборной России из-аз аллергических последствий прививки от коронавируса.

«Месяц назад Иван перенёс серьёзные аллергические последствия после прививки от коронавируса. Главный врач Союза биатлонистов России Алексей Лагуточкин устроил его в больницу в Москве, где ему делали капельницы. Самочувствие было неважным, поэтому приехать в Ханты-Мансийск и выступить на отборе он не смог, хотя ему было по силам отобраться на Кубок IBU. Теперь главный вопрос – это восстановление спортсмена. Если состояние здоровья позволит, он поедет на Универсиаду в декабре», – цитирует Каринцева Metaratings.

Универсиада пройдёт в Люцерне с 11 по 21 декабря.

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