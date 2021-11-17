«Не взять Серохвостова изначально — вредительство». Драчёв — о попадании Даниила на КМ

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал вынужденную замену в составе национальной команды на первые этапы Кубка мира. Ранее сообщалось, что вместо Александра Поварницына, не допущенного IBU, на Кубок мира поедет Даниил Серохвостов.

«Таких талантливых, как Серохвостов, надо брать. Изначально, когда его не взяли на Кубок мира, — это вредительство. Помогли IBU: вынесли решение по поводу правильности выступления Поварницына, пусть пока повыступает на Кубке IBU.

Если честно, неверное решение, на мой взгляд, — освободить пять человек от отбора. Вы проявите себя, у вас могут быть определённые льготы или поблажки, но если вы готовы выступать, так проявите себя. Но всё на усмотрение руководства. Молодые сидят дома, а мы будем брать одних и тех же, которые потом по пять-шесть минут проигрывают в гонках», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

