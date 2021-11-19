Александр Логинов и Карим Халили заняли первые два места в контрольном спринте в Австрии

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в контрольном спринте в Обертиллиахе (Австрия). Спортсмен допустил один промах на стойке и почти на пять секунд опередил своего соотечественника Карима Халили, не допустившего ни единого промаха. Замкнул тройку австриец Симон Эдер. Результаты выложил Матвей Елисеев в «сториз» своего «инстаграма».
В спринте приняли участие спортсмены из России, Австрии, Беларуси, США и Болгарии.
Контрольный спринт. Обертиллиах, Австрия. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) – 24.51,6 (0+1)
2. Карим Халили (Россия) – 4,9 (0+0)
3. Симон Эдер (Австрия) – 22,1 (0+0)
4. Сергей Бочарников (Беларусь) – 28,0 (1+0)
5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 36,4 (0+1)
6. Шон Доэрти (США) – 40,1 (0+0)
...12. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.16,3 (3+1)
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