Александр Логинов и Карим Халили заняли первые два места в контрольном спринте в Австрии

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в контрольном спринте в Обертиллиахе (Австрия). Спортсмен допустил один промах на стойке и почти на пять секунд опередил своего соотечественника Карима Халили, не допустившего ни единого промаха. Замкнул тройку австриец Симон Эдер. Результаты выложил Матвей Елисеев в «сториз» своего «инстаграма».

В спринте приняли участие спортсмены из России, Австрии, Беларуси, США и Болгарии.

Контрольный спринт. Обертиллиах, Австрия. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) – 24.51,6 (0+1)

2. Карим Халили (Россия) – 4,9 (0+0)

3. Симон Эдер (Австрия) – 22,1 (0+0)

4. Сергей Бочарников (Беларусь) – 28,0 (1+0)

5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 36,4 (0+1)

6. Шон Доэрти (США) – 40,1 (0+0)

...12. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.16,3 (3+1)