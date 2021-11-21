Башкиров объяснил, почему Гараничев и Логинов не выступили в индивидуальной гонке

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров объяснил, почему Евгений Гараничев и Александр Логинов не приняли участия в индивидуальной гонке на сборе в Австрии. Победителем гонки на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами стал Эдуард Латыпов.

«Никто из моей группы сегодня не выступал. Есть небольшой насморк у Жени Гараничева, он должен был стартовать, но не смог. Мы сдаём экспресс-ПЦР ежедневно, это требование гостиницы. Тест Жени показал отрицательный результат, но он сейчас живёт один. Женя будет изолирован до тех пор, пока его состояние не станет удовлетворительным. Сейчас он не тренируется, планы скорректированы. Никто не застрахован от простуды. Помимо насморка, у него нет симптомов.

Отсутствие Александра было запланировано, так выстроен тренировочный процесс. До начала первого этапа у нас больше не будет гонок, поэтому впереди только тренировки», — приводит слова Башкирова «Матч ТВ».

Первый этап Кубка мира стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция).