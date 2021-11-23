Объявлен состав сборной Германии на первый этап Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Германии определился с составами на первый этап Кубка мира по биатлону, который пройдут в Эстерсунде (Швеция) с 27-го по 28 ноября. Второй этап турнира также пройдёт в Эстерсунде со 2-го по 5 декабря.

Женщины: Денис Херман, Франциска Пройс, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Анна Вайдель и Юлиане Фрювирт (обе – по итогам отборочных стартов). Также в первом этапе Кубка мира по личной квоте примет участие Ванесса Фойгт (победительница общего зачёта Кубка IBU в сезоне – 2020/2021).

Мужчины: Бенедикт Долль, Эрик Лессер, Роман Рис, Филипп Наврат, Филипп Хорн и Юстутс Стрелов (оба – по итогам отборочных стартов). Отмечается, что Хорна или Стрелова уже на втором этапе может заменить 30-летний Йоханнес Кюн, имеющий опыт личных побед на КМ.