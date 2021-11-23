Опубликован состав сборной Италии на первый этап Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Италии определился с составами на первый этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 27 по 28 ноября. Второй этап турнира также состоится в Эстерсунде со 2 по 5 декабря.

Женщины: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Микела Каррара, Ребекка Пасслер и Самуэла Комола.

Мужчины: Доминик Виндиш, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Дидье Биона и Томас Бормолини.

Напомним, в прошлом сезоне общий зачёт Кубка мира выиграли норвежцы: у женщин – Тириль Экхофф, у мужчин – Йоханнес Бё. В Кубке Наций женская и мужская сборная Норвегии также стали лучшими. Итальянки в Кубке Наций заняли лишь 9-е место, итальянцы — 6-е.

На первом этапе КМ в Эстерсунде пройдут индивидуальные и спринтерские гонки.