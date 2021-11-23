Лариса Куклина: врачи советовали мне бросить биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, когда и почему хотела бросить спорт.

«Конечно, у меня возникали мысли бросить биатлон. Не раз возникали. Именно по состоянию здоровья, и врачи советовали. Наверное, многие спортсмены через это проходят, когда стоит такой выбор. Но как-то в итоге находили решения, приводили здоровье в порядок.



У меня было сильное сотрясение головного мозга. Плюс самое распространённое у лыжников — это сердце. Были сильные перегрузы. Хотелось быть как можно быстрее, показать результат как можно лучше. Мы думали: чем больше мы делаем нагрузки, тем быстрее я добьюсь своих целей. Получается, нагрузка была не по возрасту, сердце не успевало расти», — сказала Куклина в интервью YouTube-каналу Тимофея Лапшина.