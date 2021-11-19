Главного тренера сборной России обвинили в блате. В российском биатлоне снова скандал

За неделю до старта Кубка мира по биатлону тренеры сборной России определились с основой команды. На первых этапах Россию будут представлять: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Валерия Васнецова, Кристина Резцова и Ирина Казакевич.

В целом состав ожидаемый. Миронова и Нигматуллина проходили по критериям Союза биатлонистов России (СБР) ещё в сентябре, все остальные попали в основу национальной команды по итогам отборов. Вот только вопросы у болельщиков всё равно остались.

Ирина Казакевич неудачно провела отбор, но её всё равно включили в основной состав. Из-за этого тренера сборной Шашилова обвинили в продвижении своих спортсменок.

Но так ли это на самом деле?

«Её просто трясёт»

Как проходили отборы, в связи с закрытостью нашей сборной судить довольно сложно. Но есть две ключевые отметки для понимания – летний чемпионат России и контрольные старты.

На чемпионате страны, который прошёл в сентябре, Казакевич приняла участие лишь в двух гонках: спринте и эстафете. Но в обеих гонках она добралась до золота. В спринте биатлонистка опередила Кристину Резцову и Наталью Гербулову. В эстафете сборная Свердловской области, в которую, помимо Казакевич, входили Светлана Миронова, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева, была лучше соперниц из ХМАО-Югра с Кристиной Резцовой в составе и Новосибирской области с финишёром Евгенией Буртасовой (Павловой).

А вот на отборочных стартах Казакевич выглядела уже не так впечатляюще. В спринте Ирина стала 15-й из 18 спортсменок, допустив пять промахов. В масс-старте свердловчанка смотрелась чуть лучше: заняла 10-е место, но опять-таки допустила пять промахов.

В тренерском штабе причины неудач Казакевич объяснили по-разному. Главный тренер Михаил Шашилов отметил, что спортсменка отморозила руки и это не позволило ей показать хорошую стрельбу. А тренер Николай Загурский полагает, что биатлонистка сильно нервничала:

«У Ирины чисто психологическое давление, это единственное объяснение. К сожалению, на пристрелке сегодня утром было видно, что её просто трясёт. Вчера вечером Михаил Викторович проводил с ней беседу. Я только лишь могу заметить, что сегодня, как и вчера, она была очень взволнована», – рассказал специалист после окончания второй гонки.

Глава СБР Виктор Майгугров же в первую очередь отметил скорость спортсменки.

«Нужно смотреть совокупность факторов, её функциональное состояние, Ирина – одна из лучших чистым ходом. Да, может быть она не лучшая по стрельбе, но может собраться, опыт у неё есть и в первую очередь на неё рассчитывают тренеры. Сегодня мы так или иначе должны учитывать в том числе тех спортсменов, которые являются лидерами по чистому ходу».

В итоге тренеры приняли решение включить Казакевич в основу сборной России.

«Тренер просто беспредельничает»

Несмотря на все объяснения решение включить Казакевич в состав сборной вызвало локальный скандал и бурю критики в адрес Михаила Шашилова, которого обвинили в продвижении своих спортсменок. Ведь ни для кого не секрет, что Казакевич – давняя ученица этого наставника.

Сама спортсменка резко опровергла эти предположения: «Почему тогда он не взял всех четверых на Кубок мира? Если все говорят, что он протащил Казакевич, то где же все остальные? Тренер не просто так зовёт понравившегося спортсмена, они же работают вместе и делают из этого выводы. Никто не хочет говорить, как мы тренируемся, как мы бегаем в подъём, какую нагрузку мы выдаём – это неинтересно. Всем важнее другое», – высказалась Казакевич для «Матч ТВ».

Шашилова жёстко раскритиковал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

«Я не знаю, с чего Шашилову дали такой карт-бланш, что он взял в состав Ирину Казакевич, у которой совершенно разладилась стрельба, и она была совсем не готова. Это нарушение спортивного принципа», – эмоционально заметил Васильев для Metaratings.

Недовольство действиями тренера выразила и Анфиса Резцова, несмотря на то что её дочь Кристина спокойно отобралась в команду: «Почему Казакевич едет на Кубок мира с такими результатами? Потому что она свердловская? Это неправильно. Сейчас Шашилов просто беспредельничает. Почувствовал себя королём женского биатлона?»

«Это чуйка и видение тренера»

Но, конечно, были и те, кто понял стремление наставника команды. Экс-главный тренер сборной России Анатолий Хованцев подчеркнул, что внутри команды специалистам виднее, на что способны спортсмены. Встал на сторону Шашилова и экс-глава СБР Владимир Драчёв:

«Она очень талантливая девочка. Просто не может себя проявить, жду, когда она выстрелит. Редкостный талант, который не может раскрыться. Ждём, когда Казакевич себя откроет, в этом плане Шашилова полностью поддерживаю. Это видение и чуйка тренера».

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Сам Шашилов тоже не остался в стороне и жёстко пресек разговоры о блате в команде.

«Я не понимаю, как так можно – меня заочно выставляют непонятно кем: якобы я не тренер, развёл блат, бардак… Я это не читаю, но девчонки читают. Ладно, Анфиса Анатольевна – она на своей волне, бог с ней. А Дима Васильев? Парни, приходите и помогайте! Но вы биатлон предали: вы такие звёзды, всё знаете, всё умеете, но почему-то не идёте работать. Да, свердловские девчонки – пока не звёзды, но как-то же поднялись. Если я никакой тренер – придите и обыграйте. Или хотя бы скажите глаза в глаза. Я не напрашивался на работу в сборной, не рвался».

В любом случае, правильное или неправильное решение насчёт Казакевич приняли тренеры сборной, мы узнаем только по ходу сезона, который стартует уже в следующий уик-энд.