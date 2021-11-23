Лив-Грете Шельбрейд оценила шансы норвежских биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка мира бывшая норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд поделилась ожиданиями от выступления сборной Норвегии на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«С нетерпением жду Олимпийских игр, я ожидаю, что в сборной Норвегии выступит, по крайней мере, один спортсмен, который будет бороться за подиум в каждой гонке. С особым нетерпением я жду эстафет в Пекине, потому что сейчас норвежские команды хорошо готовы к этим гонкам. Уверена, их будет трудно победить!» — приводит слова Шельбрейд пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Отметим, что на Играх в Пхёнчхане мужская сборная Норвегии проиграла золото шведам, а норвежские биатлонистки заняли лишь четвёртое место.
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