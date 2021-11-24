Лариса Куклина объяснила, почему стала медленнее стрелять

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, почему стала медленнее стрелять.
«Раньше я стреляла намного быстрее, чем сейчас. Наверное, меня стала задерживать цена выстрела. Даже сама порой понимаю, что могла бы намного быстрее это сделать. Но как бы это сделала?
В том году у меня было большое упущение на самоподготовке — это именно стрелковый компонент. Мне не хватало спарринга, это был большой провал. Да, я работала над стрельбой. Как мне казалось, работала над скорострельностью.
Когда пришла в команду, стреляла быстрее всех, но этого не хватало. Когда есть конкуренция, у тебя начинает в голове откладываться цена выстрела, ты начинаешь бояться промаха. Когда я тренировалась одна, то этого не было.
Мы брали аналитику того года, и спад по скорострельности произошёл у всех женщин, абсолютно у всех. Не знаю, с чем это связать, но в том году многие стали стрелять секунды на две-четыре точно медленнее», — сказала Куклина в интервью YouTube-каналу Тимофея Лапшина.
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