Лариса Куклина объяснила, почему стала медленнее стрелять

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, почему стала медленнее стрелять.

«Раньше я стреляла намного быстрее, чем сейчас. Наверное, меня стала задерживать цена выстрела. Даже сама порой понимаю, что могла бы намного быстрее это сделать. Но как бы это сделала?



В том году у меня было большое упущение на самоподготовке — это именно стрелковый компонент. Мне не хватало спарринга, это был большой провал. Да, я работала над стрельбой. Как мне казалось, работала над скорострельностью.



Когда пришла в команду, стреляла быстрее всех, но этого не хватало. Когда есть конкуренция, у тебя начинает в голове откладываться цена выстрела, ты начинаешь бояться промаха. Когда я тренировалась одна, то этого не было.



Мы брали аналитику того года, и спад по скорострельности произошёл у всех женщин, абсолютно у всех. Не знаю, с чем это связать, но в том году многие стали стрелять секунды на две-четыре точно медленнее», — сказала Куклина в интервью YouTube-каналу Тимофея Лапшина.