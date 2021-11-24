Куклина: я колоссально прибавила в весе. Не знаю, во что это выльется после карьеры

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своём питании.

«До диет мне очень далеко. Конечно, питаться надо правильно. Но, блин, наш организм такой, постоянно хочет кушать вкусняшки, вредности и тому подобное. Если есть возможность, желательно это не употреблять. Но, к сожалению, это не про меня. Не могу отказаться. Когда вернулась после декрета, была большая проблема — маленький вес. Практически скелет, мышечная масса маленькая.



Стали уделять большое внимание набору мышечной массы, а её без жира не нарастишь. Надо было сбалансировать питание, подсчитывали суточный калораж, белки, жиры, углеводы. Потом это отслеживалось по анализам, смотрели — много белка употреблять не могу, в основном углеводы и жиры. Многие пухнут от углеводов и жиров, но в моём случае это не так.



Когда вернулась из декрета, зарплата была 14 500 рублей, плюс у тебя ребёнок. Билеты и тогда не оплачивались, и сейчас. Даже слетать туда-обратно стоило 16 800. На ребёнка уходят большие деньги, на спортивное питание. Тогда я отчётливо понимала, что как на глазах тает счёт. Слава богу, что произошла реализация, и это было не зря. Если смотреть на состав тела на данный момент, конечно, прибавила в весе колоссально. Не знаю, во что это выльется после спортивной карьеры, потому что физические нагрузки сильно упадут, а привычка кушать будет ещё долго», — сказала Куклина в интервью YouTube-каналу Тимофея Лапшина.