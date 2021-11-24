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Шельбрейд назвала биатлонистов, которые составят конкуренцию норвежцам в грядущем сезоне

Шельбрейд назвала биатлонистов, которые составят конкуренцию норвежцам в грядущем сезоне
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка мира бывшая норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд рассказала, за кем из биатлонистов будет пристально следить в олимпийском сезоне – 2021/2022.

«Советую пристально следить за Эльвирой Эберг, Лизой Виттоцци, Себастианом Самуэльссоном и Эмильеном Жакленом – все эти спортсмены могут доставить много неприятностей норвежцам», — приводит слова Шельбрейд пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Также Шельбрейд предположила, кто будет претендовать на «Большой хрустальный глобус» в грядущем сезоне. По мнению норвежки, у мужчин это Кентен Фийон Майе, Себастиан Самуэльссон и Йоханнес Бё, у женщин – Марте Рёйселанд, Франциска Пройс и Ханна Эберг.

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