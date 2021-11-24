Йоханнес Бё оценил свою готовность к старту Кубка мира в Эстерсунде

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё оценил свою готовность к первому этапу Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 27 по 28 ноября.

Отметим, что младший Бё – единственный из сборной Норвегии, кто не выступил на международном предсезонном турнире в Шушене. Йоханнес простудился перед соревнованиями.

«У остальных подготовка к сезону прошла стабильнее, чем у меня, с большим количеством гонок. Тренерам лучше известно об их готовности к сезону, со мной всё сложнее, так как я не участвовал в последних гонках и болел в довольно важный тренировочный период. Я не смог испытать себя на том же уровне, что другие биатлонисты сборной.

Что я думаю о своей форме? Она не лучшая. Узнаем всё во время гонок в Эстерсунде. Там всё станет понятнее, когда на груди будет стартовый номер, а на ногах – хорошие лыжи. Если постоянно сомневаться в своей форме, её невозможно будет набрать. Я смотрю на это так», — приводит слова Бё TV2.