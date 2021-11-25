Касперович — о стрельбе Логинова: у него один пунктик — долго готовится к первому выстрелу

Наставник сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович, который является личным тренером лидера российской команды Александра Логинова, рассказал, какого результата его подопечный стремится достичь в стрельбе.
«Мелочей-то в современном биатлоне уже совсем нет. В той же стрельбе, сами видите, как выросли требования. В спринте «ноль» уже не спасает, нужна ещё и очень быстрая стрельба. 20—22 секунды. С полного подхода на высоком пульсе.
Лет 40 назад был такой биатлонист Леонид Новиков — бегал за сборную СССР вместе с Владимиром Барнашовым. Стрелял он по тем временам совершенно феноменально, за 30 секунд. И уверял всех нас, что это можно делать ещё быстрее. Логинов сейчас работает с Башкировым с прицелом именно на такую стрельбу. Сашка умеет стрелять быстро. У него лишь один пунктик — он долго готовится к первому выстрелу. Привык чётко контролировать каждое движение и пока не хочет от этого уходить. Хотя резерв в этом плане у него есть», — приводит слова Касперовича RT.
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