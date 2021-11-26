Доротея Вирер поделилась мнением о Дмитрии Губерниеве
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Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала, как относится к известному российскому комментатору Дмитрию Губерниеву. Ранее Губерниев не раз отмечал внешние данные Вирер.
По словам Вирер, Губерниев — милый и вежливый человек.
«Если бы я не была с ним так хорошо знакома, я бы его боялась. Но он всегда такой милый и вежливый.
Он всегда с нежностью говорит о моей красоте? Не знала этого. Скажу ему спасибо на этапе в Эстерсунде, когда увижу», — рассказала Доротея Вирер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.
Напомним, сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) завтра, 27 ноября. Мужчины и женщины выступят в индивидуальных гонках.
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