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Васильев: у Логинова есть вакцина против всяких мерзавцев

Васильев: у Логинова есть вакцина против всяких мерзавцев
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал возможное возобновление психологического прессинга лидера сборной России Александра Логинова из-за его допингового прошлого.

«Он уже научился реагировать. Думаю, что в этом году его не удастся дестабилизировать. У него уже есть определённая вакцина против всяких мерзавцев.

Какой результат в Пекине станет для Логинова успехом? Любые медали. Не только для него, но и для всех российских биатлонистов. Если удастся выиграть золото, в команде или лично, – это будет прыжок выше головы. Я считаю, что Логинову по силам завоевать какую-нибудь медаль, но здесь обязательно должен присутствовать фактор удачи», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

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