Виктор Плицев сделал дубль на Кубке России, выиграв пасьют. Максим Цветков стал третьим
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В Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Победу в ней одержал Виктор Плицев из Республики Удмуртия. Отметим, что в гонке он стартовал под первым номером, так как ранее выиграл спринт. Вторым к финишу пришёл Дмитрий Иванов, третьим – Максим Цветков.
Биатлон. Кубок России. Первый этап. Ханты-Мансийск
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Виктор Плицев (Удмуртская республика) – 36.29,9 (3 промаха)
2. Дмитрий Иванов (Ханты-Мансийский автономный округ) – отставание +15,6 секунды (2)
3. Максим Цветков (Санкт-Петербург) +48,8 (4)
7. Семён Сучилов (Ханты-Мансийский автономный округ) +1.33,4 (3)
14.Андрей Вьюхин +2.42,4 (6)
25.Юрий Шопин +3.46,2 (5).
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