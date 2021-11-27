Виктор Плицев сделал дубль на Кубке России, выиграв пасьют. Максим Цветков стал третьим

В Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Победу в ней одержал Виктор Плицев из Республики Удмуртия. Отметим, что в гонке он стартовал под первым номером, так как ранее выиграл спринт. Вторым к финишу пришёл Дмитрий Иванов, третьим – Максим Цветков.

Биатлон. Кубок России. Первый этап. Ханты-Мансийск

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Виктор Плицев (Удмуртская республика) – 36.29,9 (3 промаха)

2. Дмитрий Иванов (Ханты-Мансийский автономный округ) – отставание +15,6 секунды (2)

3. Максим Цветков (Санкт-Петербург) +48,8 (4)

7. Семён Сучилов (Ханты-Мансийский автономный округ) +1.33,4 (3)

14.Андрей Вьюхин +2.42,4 (6)

25.Юрий Шопин +3.46,2 (5).