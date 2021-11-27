Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе КМ в Эстерсунде

Сегодня, 27 ноября в шведском Эстерсунде стартует Кубок мира – 2021/2022 по биатлону. Соревнования откроют женщины, они пробегут индивидуальную гонку на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Россиянки выйдут на старт в следующем порядке: Лариса Куклина (6), Ульяна Нигматуллина (13), Ирина Казакевич (41), Светлана Миронова (47), Валерия Васнецова (64) и Кристина Резцова (110). Всего в соревнованиях примут участие 116 спортсменок. Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» норвежка Тириль Экхофф начнёт гонку третьей.
Первый этап КМ завершится завтра, 28 ноября, спринтерскими гонками. За победу в индивидуальных дисциплинах биатлонистки получат € 15 тыс. призовых.
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