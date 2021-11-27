Светлана Миронова объяснила, почему опоздала на старт гонки
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Российская биатлонистка Светлана Миронова объяснила опоздание на индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Миронова заняла 25-е место в первой гонке сезона-2021/2022.
«Я так понимаю, что опоздала секунд на 7-8. Как раз уложилась в то, чтобы не получить штраф. У меня были проблемы с креплением. Ребята из Fischer помогли мне устранить эту проблему, поставили крепление как нужно, но, к сожалению, на старт опоздала.
Это не добавило волнения. Я просто такая стартанула, ничего непонятно. Обычно ты стоишь на старте, уже готов. А здесь ты просто с лёта выходишь оттуда — и побежал. И ты вообще не понимаешь, что происходит. Естественно, потом переключаешься уже в гонку», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
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