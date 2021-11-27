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Васильев раскритиковал тренерский штаб сборной за решение привезти Казакевич на Кубок мира

Васильев раскритиковал тренерский штаб сборной за решение привезти Казакевич на Кубок мира
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянок в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

«Группа Шашилова ожидаемо пробежала неважно. Казакевич расстроила. Зачем её в таком состоянии повезли на Кубок мира — непонятно. Тренерские решения поражают. Видно, что она растеряла стрельбу, зачем её бросать под танк? Я за неё переживаю, она талантливая и сильная спортсменка, но пока просто неготова. Надо было поставить её на старты попроще.

Нигматуллина и Резцова молодцы. Резцова боролась за каждый выстрел — молодец. На первых стартах это именно то, что нужно. Показать качественную стрельбу даже важнее, чем показать скорость. От Куклиной ожидал, что может отстреляться хорошо. Были все шансы отличиться. Но она себя ещё найдёт, покажет свой лучший уровень», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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