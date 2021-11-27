Драчёв – о Гараничеве: людей такого уровня и возраста без проверок везти нельзя!

Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал результат мужской индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победителем стал норвежец Стурла Холм Легрейд. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, он финишировал 7-м. На финише россиянин спутал створ, из-за чего потерял время.



«Ничего страшного с Латыповым не произошло. Он просто очень хотел ускорить результат, загляделся, ушёл не в тот створ – а опомнился уже потом. Просто так человек отдался на финише. Обидно, но было бы обиднее, если бы шёл на первое, а оказался седьмым.



Выступление Гараничева? Давно говорил – людей такого уровня и возраста без проверок везти нельзя! Вот мы и видим теперь: что он, что Елисеев, по шесть и семь минут проигрывают. Мало что ли молодых спортсменов? Пусть они будут 40-е места занимать, чем эти – семидесятые.



Логинов – большой мастер, он стал чемпионом мира в спринте, но надо ценить выстрелы. Ему нельзя приходить и палить за 20 секунд, транжирить так. Надеюсь, он справится в спринте и свою скорость оправдает. Что касается Серохвостова, то человека надо было давно брать. У нас, к сожалению, выбирают не по тем критериям, и он оказался на кубке мира чисто случайно. Но он молодец, справился: надеюсь, будут и ещё молодые на замену тем, кто проигрывает по шесть минут», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.