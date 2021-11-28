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Лариса Куклина прокомментировала 45-е место в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

Лариса Куклина прокомментировала 45-е место в спринте на этапе КМ в Эстерсунде
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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россиянка заняла 45-е место.

«Как тут может быть хорошее настроение? Что-то происходит со стрельбой, не удаётся стрелять так, как могу. Почему сразу начинаю много проигрывать по скорости — не знаю. Видимо, на данный момент это то, на что готовы. Что вчера бежала, что сегодня — я понимаю, что, наверное, это тот ход, на который готовы. Надеюсь, будем и ходом прибавлять, и стрельба вернётся.

Если сравнивать с прошлыми сезонами — мы всегда видим готовность шведов. Многие спустились с высоты. По первому этапу тяжело оценивать, посмотрим, что будет дальше. Думаю, в Хохфильцене уже более-менее должны сравняться», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

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