Александр Логинов: самочувствие не лучше, чем вчера. Пока нахожусь не в тех кондициях
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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал результаты спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россиянин замкнул 10-ку сильнейших, уступив победителю шведу Себастиану Самуэльссону 53,4 секунды.
«Самочувствие не лучше, чем вчера. Пока не в тех кондициях, не в своих идеальных, но потихоньку всё равно в них прихожу. Конечно, хотелось бы ещё наращивать скорость. Понимаю, что это пока не моя скорость. На последнем круге где-то получилось дёрнуться, но средняя скорость немного не та», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
Второй результат в спринте показал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Третьим на финиш пришёл ещё один норвежец Йоханнес Бё. Ещё один россиянин Эдуард Латыпов финишировал 11-м.
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