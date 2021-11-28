Александр Логинов: самочувствие не лучше, чем вчера. Пока нахожусь не в тех кондициях

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал результаты спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россиянин замкнул 10-ку сильнейших, уступив победителю шведу Себастиану Самуэльссону 53,4 секунды.

«Самочувствие не лучше, чем вчера. Пока не в тех кондициях, не в своих идеальных, но потихоньку всё равно в них прихожу. Конечно, хотелось бы ещё наращивать скорость. Понимаю, что это пока не моя скорость. На последнем круге где-то получилось дёрнуться, но средняя скорость немного не та», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Второй результат в спринте показал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Третьим на финиш пришёл ещё один норвежец Йоханнес Бё. Ещё один россиянин Эдуард Латыпов финишировал 11-м.