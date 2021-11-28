Гараничев забыл взять палки и из-за этого поздно стартовал

Российский биатлонист Евгений Гараничев поздно стартовал в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россиянин забыл взять палки, из-за чего потерял время.



«Что-то на старте случилось с Гараничевым. По информации Дениса Левко, он забыл палки в вакс-кабине. Стоял на старте и ждал. То есть Гараничев ещё и проиграл из-за того, что забыл палки. У нас что с командой происходит? Крепления у Мироновой, вопросы с винтовкой, Гараничев палки забыл. Хорошо, что взял лыжи. Это уже неплохо, друзья. Винтовку взял — тоже здорово. И одетым на старт пришёл», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

В настоящий момент гонка продолжается. Пока российские биатлонисты в новом сезоне не завоевали ни одной медали.