Губерниев: Гараничев действительно забыл палки и потерял секунд 35

Комментатор Дмитрий Губерниев подтвердил, что российский биатлонист Евгений Гараничев забыл взять палки, из-за чего поздно вышел на старт спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).



«Гараничев опоздал на старт. Он действительно забыл палки, и 116-й номер стартовал за 117-м, потеряв секунд 35. То есть он опоздал на старт, потому что забыл взять палки! Вот спортсмены уровня национальной сборной! Молодцы! Евгений второй раз опаздывает: то в пасьюте не пришёл, то сегодня», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».



В результате Гараничев занял 113-е место. Пока российские биатлонисты в новом сезоне не завоевали ни одной медали.

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