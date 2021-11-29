«Национальный позор». Губерниев о возможных проблемах с финансированием юниорской сборной
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном пропуске российскими биатлонистами стартовых этапов юниорского Кубка IBU из-за проблем с финансированием.
«Если действительно наша юниорская сборная по биатлону не едет на международные старты из-за отсутствия денег — это национальный позор!!! Минспорт, СБР — разберитесь!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, что ещё одной проблемой юниорской команды может стать чемпионат мира в Солт-Лэйк-Сити (США). Большинство российских биатлонистов вакцинированы непризнанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакциной «Спутник V», тогда как власти США впускают в страну только тех, кто был привит признанными ВОЗ вакцинами.
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