«Национальный позор». Губерниев о возможных проблемах с финансированием юниорской сборной

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном пропуске российскими биатлонистами стартовых этапов юниорского Кубка IBU из-за проблем с финансированием.



«Если действительно наша юниорская сборная по биатлону не едет на международные старты из-за отсутствия денег — это национальный позор!!! Минспорт, СБР — разберитесь!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Напомним, что ещё одной проблемой юниорской команды может стать чемпионат мира в Солт-Лэйк-Сити (США). Большинство российских биатлонистов вакцинированы непризнанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакциной «Спутник V», тогда как власти США впускают в страну только тех, кто был привит признанными ВОЗ вакцинами.

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