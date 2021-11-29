Украинец Семёнов рискует пропустить Олимпийские игры в Пекине

Бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года, некогда лидер сборной Украины Сергей Семёнов рискует пропустить Олимпийские игры в Пекине (Китай). Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак.



«Я думаю, ему уже будет тяжело претендовать на место в олимпийской команде. Дай бог, чтобы он вышел на уровень, позволяющий ему выступать на международных соревнованиях. Не знаю, будет ли у него мотивация и желание продолжать и дальше тренироваться, если не получится в этом сезоне.



Пока что с ним совершенно непонятна ситуация как для меня лично, так и для тренеров, которые сейчас заняты олимпийской подготовкой. Мы всегда даём возможность ему готовиться и тренироваться, но пока что не получается так, как бы он хотел, так, как бы мы это видели», — цитирует Брынзака Xsport.ua.

Новость по теме Пидручный: скорости для борьбы за высокие места пока не хватает. Даже стреляя на ноль