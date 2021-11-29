Мартен Фуркад поделился впечатлениями от первого этапа Кубка мира в Эстерсунде

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на результаты сборной Франции на открытии биатлонного сезона в Эстерсунде (Швеция).

«Отличная работа Франции в Эстерсунде, особо следует отметить подиумы Анаис и Симона, который будет иметь удовольствие надеть жёлтую майку. Наслаждайся, мой друг! Извините за то, что мало комментирую происходящее в эти первые выходные… Я полностью отдаю себя стройке», — написал Фуркад в своём «твиттере».

Напомним, Анаис Шевалье завоевала серебро в спринте, а Симон Детьё – бронзу в индивидуальной гонке. Детьё в данный момент делит первую строчку в общем зачёте Кубка мира с норвежцем Йоханнесом Бё (у обоих по 88 очков).