Норвежец, обошедший всех россиян в спринте, не попал в состав сборной на второй этап КМ

Действующий обладатель Кубка IBU норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен не попал в состав национальной сборной на второй этап Кубка мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) со 2 по 5 декабря.

На первом этапе в том же Эстерсунде младший из братьев Андерсенов выступал по личной квоте как победитель общего зачёта Кубка IBU в сезоне – 2020/2021. В Швеции Филип занял 31-е место в индивидуальной гонке и 9-е в спринте. Отметим, что в спринтерской гонке он обошёл всю сборную Россию, лучшим в которой был Александр Логинов (10-е место).

Для попадания в основной состав Андерсену нужно было показать результат выше, чем у Сиверта Гутторма Баккена (шестой в индивидуалке и восьмой в спринте).

«Нынче трудно быть норвежцем. Заходить в топ-10 в мире недостаточно. В следующий раз попробую выступить лучше. Невероятно грустно показывать уровень первой десятки, даже с падением, и всё равно не попадать в состав на Кубок мира», — приводит слова Андерсена NRK.