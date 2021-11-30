Тренер сборной России оценил слова Елисеева, заявившего, что его «сложило» из-за изотоника

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал слова биатлониста национальной команды Матвея Елисеева. Спортсмен показал лишь 77-й результат в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) и после финиша заявил, что его «сложило» из-за изотоника.
«Да, мы использовали в тренировочном процессе изотоники компании «Изотоник», которые получаем от ФМБА. Фирма-производитель сертифицированная, проверенная в лаборатории ФМБА. Состав изотоников тоже проверен (в нём нет запрещённых компонентов и добавок).
Да, у нас были и таблетки шипучие, и порошок. И эти прессованные таблетки ничем не отличались от порошка, разве что в них добавлена сода, чтобы быстрее растворялись, – вот и всё. Совершенно невпопад Матвей что-то сказал, не знаю, не подумал и решил свалить вину на изотоник… У него всегда на всё своё мнение, но оно частенько не соответствует истине», — приводит слова Каминского Metaratings.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.
- 30 ноября 2021
-
16:01
-
15:20
-
15:12
-
14:36
-
13:16
-
12:58
-
09:59
-
09:00
-
01:03
- 29 ноября 2021
-
23:22
-
22:49
-
21:53
-
20:13
-
19:59
-
19:38
-
18:54
-
18:52
-
18:37
-
17:20
-
17:01
-
16:47
-
16:42
-
15:45
-
14:10
-
13:56
-
13:07
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:32
-
11:50
-
09:31
- 28 ноября 2021
-
21:00
-
20:52
-
20:24