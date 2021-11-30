Тренер сборной России оценил слова Елисеева, заявившего, что его «сложило» из-за изотоника

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал слова биатлониста национальной команды Матвея Елисеева. Спортсмен показал лишь 77-й результат в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) и после финиша заявил, что его «сложило» из-за изотоника.

«Да, мы использовали в тренировочном процессе изотоники компании «Изотоник», которые получаем от ФМБА. Фирма-производитель сертифицированная, проверенная в лаборатории ФМБА. Состав изотоников тоже проверен (в нём нет запрещённых компонентов и добавок).

Да, у нас были и таблетки шипучие, и порошок. И эти прессованные таблетки ничем не отличались от порошка, разве что в них добавлена сода, чтобы быстрее растворялись, – вот и всё. Совершенно невпопад Матвей что-то сказал, не знаю, не подумал и решил свалить вину на изотоник… У него всегда на всё своё мнение, но оно частенько не соответствует истине», — приводит слова Каминского Metaratings.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.