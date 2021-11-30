Кристина Резцова призналась, что в этом году впервые тренировалась так жёстко

Российская биатлонистка Кристина Резцова раскрыла детали тренировочного процесса после рождения ребёнка.

«Изначально мы сосредоточились на моём восстановлении. Потом я поняла, что мой организм готов работать более жёстко, чем раньше. Как Ваня говорит: «Ты до этого года никогда в жизни не тренировалась». В этом году было сделано столько нагрузки, что я иногда просто приходила домой и думала: «Так, время девять вечера, а я только пришла. Не ела, не пила, ничего не делала».

Всё ли успели сделать? Я бы точно больше поработала со стрельбой. Во-первых, с маленьким ребёнком нет лишнего времени на тренаж. Тренаж — это спорная вещь, но, когда ты не стреляешь год, то понимаешь, что в тренаже можно найти то, что ты упускаешь просто на тренировке. У меня этой возможности было не так много», — сказала Резцова в интервью YouTube-каналу Lapshin Live.

«Мы сделали всё, что было запланировано. Она сделала большой шаг и в объёме, и в скорости, и в самоощущении. И в техническом плане тоже – наконец-то мы толкнули эту телегу в другую сторону. Конечно, есть ещё огромное количество нюансов, есть куда стремиться. Нельзя останавливаться», — добавил муж Резцовой, Иван Анисимов.