Кристина Резцова призналась, что в этом году впервые тренировалась так жёстко

Российская биатлонистка Кристина Резцова раскрыла детали тренировочного процесса после рождения ребёнка.
«Изначально мы сосредоточились на моём восстановлении. Потом я поняла, что мой организм готов работать более жёстко, чем раньше. Как Ваня говорит: «Ты до этого года никогда в жизни не тренировалась». В этом году было сделано столько нагрузки, что я иногда просто приходила домой и думала: «Так, время девять вечера, а я только пришла. Не ела, не пила, ничего не делала».
Всё ли успели сделать? Я бы точно больше поработала со стрельбой. Во-первых, с маленьким ребёнком нет лишнего времени на тренаж. Тренаж — это спорная вещь, но, когда ты не стреляешь год, то понимаешь, что в тренаже можно найти то, что ты упускаешь просто на тренировке. У меня этой возможности было не так много», — сказала Резцова в интервью YouTube-каналу Lapshin Live.
«Мы сделали всё, что было запланировано. Она сделала большой шаг и в объёме, и в скорости, и в самоощущении. И в техническом плане тоже – наконец-то мы толкнули эту телегу в другую сторону. Конечно, есть ещё огромное количество нюансов, есть куда стремиться. Нельзя останавливаться», — добавил муж Резцовой, Иван Анисимов.
- 30 ноября 2021
-
21:01
-
20:35
-
19:48
-
19:42
-
19:36
-
18:46
-
16:01
-
15:20
-
15:12
-
14:36
-
13:16
-
12:58
-
09:59
-
09:00
-
01:03
- 29 ноября 2021
-
23:22
-
22:49
-
21:53
-
20:13
-
19:59
-
19:38
-
18:54
-
18:52
-
18:37
-
17:20
-
17:01
-
16:47
-
16:42
-
15:45
-
14:10
-
13:56
-
13:07
-
12:55
-
12:50
-
12:45