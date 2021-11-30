«Что за бред?» Кристина Резцова раскрыла главные проблемы в российском биатлоне

Российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась о проблемах в отечественном биатлоне.

«Если бы я была президентом СБР, то всё бы поменяла. У нас отборы практически полностью по решению тренеров, и это как минимум неправильно. В команде около 18 человек. Прописано, что у нас один человек отбирается, а ещё пять – тренерским решением. Представляете? Только тот, кто выиграл, заслужил своё место. А остальные пятеро могут и 18-е место занимать. Что за бред? Должен быть спортивный принцип – сто процентов. Мы в спорте, не в политике. Мы не должны заниматься тем, чтобы кому-то понравиться. Мы не должны улыбаться, чтобы нас за это брали. Если мы тренируемся, то должны показывать результат.

У нас вообще команда изначально строится странным образом. У нас много людей, которые не могут себя реализовать на каких-то отдельных стартах, но всегда бегут ровно. В команде не видят, что им нужно подтянуть какой-то отдельный компонент. У нас все под одну гребёнку. Хочется, чтобы был более индивидуальный подход к каждому спортсмену — не так, что все вышли и работают. И неважно, что у одного 90, а у другого 60, всё равно будем делать так, как нам захотелось. Надо учитывать всё. У нас очень много показателей, которые можно и нужно развивать. Просто заниматься стрельбой – от этого ничего не изменится. Нужно каждый раз думать о том, где бы секундочку вырвать, где быстрее, лучше, чётче. У нас, к сожалению, этим практически не занимаются.

У нас и народу мало, персонала. Не должно быть такого, что один человек на стрельбу и один на функциональную подготовку. Должно быть хотя бы несколько человек, которые могут показать наглядно. Не просто рассказать, а встать на лыжи и объяснить: вот тут ты делаешь неправильно, пойдём со мной, смотри. Думаю, такие люди есть, но у нас это никогда не практиковалось. Почему-то у нас не хотят вводить новшества. Не знаю, почему. В Европе практически у каждого топового спортсмена есть свой спарринг-партнёр по функциональной подготовке. У итальянцев Вирер постоянно работает в паре с Хофером. Неужели Вирер такая же быстрая, как Хофер? Нет, просто им это интересно. Она ему в чём-то помогает – например, в стрельбе. А он ей помогает в функциональной подготовке. За каждым норвежцем закреплён свой человек. Они вышли на тренировку и пошли фигачить. А у нас 10 человек выходят, получают задание и дальше сами себе принадлежат. Всё равно должен быть кто-то со стороны, кто видит больше, чем мы.

Ещё хотелось бы изменить отношение спортсменов к своему делу. Мне кажется, в России спортсмены немного безответственные. Реально, таких большинство. Такие, которые знают, что они в сборной, и не развиваются из-за того, что они находятся на своём месте и нет такого, что их могут в любой момент подвинуть. Фишка в том, что у нас ничего не меняется после юниорского возраста. То есть очень мало людей, которые начинают двигаться в развитии себя, а не просто в нахождении: «Классно, я в сборной России, я весь такой прекрасный человек, весь такой спортсмен из себя. Уважайте меня за то, что я в команде». Это неправильно. У нас почему-то такое повелось уже. Может, просто конкуренции такой нет. Не должно быть такого, что ты попал в сборную, и теперь ты царь и бог. Ты должен понимать, для чего туда попал. Не для того, чтобы просто потусить за деньги налогоплательщиков», — сказала Резцова в интервью YouTube-каналу Lapshin Live.