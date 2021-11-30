Каминский оценил выступление Серохвостова на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о выступлении 22-летнего Даниила Серохвостова на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Серохвостов занял 15-е место в индивидуальной гонке, допустив 2 промаха. В спринте Даниил стал 23-м с одним непопаданием.
«Очень порадовал Даниил Серохвостов. То, что он ходом может бежать быстро – мы понимали. Сейчас он тоже вышел на 90 процентов за две гонки, но у него есть резервы, в стрельбе он бывает торопится немножко… Хочется, чтобы он дальше рос в этом направлении, но задача сейчас – стабилизироваться на таком уровне. Если он сможет, это будет здорово!
Серохвостов в спринте показал хорошую скорость на последнем отрезке, там пробежал практически в одно время с Латыповым и Логиновым, что радует, особенно в свете наших эстафетных перспектив. Естественно, мы его поддерживали, говорили: «Это Кубок мира, никто тебя казнить не будет, получай удовольствие от участия, от соревнования с сильнейшими спортсменами мира, постарайся показать себя». Так оно и вышло, неплохо показал себя», — приводит слова Каминского Metaratings.
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