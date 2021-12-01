Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов снялись с суперспринта на этапе Кубка IBU в Шушене

Сегодня, 1 декабря, на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) пройдут суперспринты у мужчин и женщин. С мужской гонки снялись Кирилл Стрельцов, восстанавливающийся после болезни, и Матвей Елисеев, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Стали известны стартовые номера россиян на квалификацию. Ильназ Мухамедзянов вступит в борьбу под первым номером, Евгений Гараничев — под седьмым, Никита Поршнев — под 41-м, Антон Бабиков — под 70-м. Старт квалификации запланирован на 12:00 мск.

В женской гонке примут участие Анастасия Шевченко (6-й номер), Наталья Гербулова (21-й), Евгения Буртасова (42-й), Анастасия Гореева (58-й) и Екатерина Носкова (73-й). Начало квалификации у женщин запланировано на 15:40 мск.