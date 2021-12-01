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Антон Бабиков будет единственным россиянином в финале суперспринта на 2-м этапе Кубка IBU

Антон Бабиков будет единственным россиянином в финале суперспринта на 2-м этапе Кубка IBU
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В Шушене (Норвегия) стартовал второй этап Кубка IBU. Сегодня, 1 декабря, состоялась квалификация в суперспринте у мужчин. Первое место занял норвежец Сверре Дален Аспенс. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Антон Бабиков, ставший 19-м.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия
Мужчины. Суперспринт. Квалификация
1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — 11.29,5 (0).
2. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — +1,7 (0).
3. Лукас Фрачер (Германия) — +3,1 (1)...
19. Антон Бабиков (Россия) — +32,6 (3)...
35. Евгений Гараничев (Россия) — +48,3 (1).
35. Никита Поршнев (Россия) — +48,3 (1)...
46. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +56,9 (2).

Биатлонисты, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня. Россияне Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов снялись с гонки.

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 2, Шушен, Норвегия
Мужчины. Суперспринт 4,5 км. Квалификация
01 декабря 2021, среда. 12:00 МСК
Окончено
1
Сверре Дален Аспенс
Норвегия
11:29.5
2
Александер Фьелд Андерсен
Норвегия
+1.7
3
Лукас Фрачер
Германия
+3.1
Комментарии
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