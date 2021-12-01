Стурла Холм Легрейд: не забыли ли остальные, что Олимпиада стартует лишь в феврале?

Четырёхкратный чемпион мира, норвежец Стурла Холм Легрейд оценил своё выступление на первом этапе Кубка мира, прошедшем в шведском Эстерсунде. Там Легрейд одержал победу в индивидуальной гонке и занял 37-е место в спринте.

«Мне повезло, что я закончил спринтерскую гонку лишь с одним промахом, иначе результат мог быть катастрофическим. Это настораживает, потому что продолжается тенденция прошлого года. Тогда я также выиграл «индивидуалку» на первом этапе, но провалился в спринте. Привычный Стурла начала зимы, и нужно привыкнуть, что я не всегда забираюсь на вершину.

Когда я узнал, что отстаю на 17 секунд на первой контрольной отсечке, то это стало определённым ударом для меня. Я-то думал, что иду нормально, проигрываю максимум пять секунд. Ходом вроде было всё нормально, а тут такое известие.

Сейчас уровень конкуренции на Кубке мира очень высок. Не забыли ли остальные, что Олимпиада стартует лишь в феврале? Посмотрим, что они смогут продемонстрировать на трассе в конце зимы. Я же рассчитываю подойти в хорошей форме к главному старту сезона, но нужно поработать над своими ошибками», — цитирует Легрейда TV2.