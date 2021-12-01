Шашилов объяснил отсутствие ротации в женской сборной России после первого этапа КМ

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил отсутствие ротации в команде после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Мы знаем, кто на что способен. Ротация будет после трёх этапов. Посмотрим, как люди будут себя чувствовать. Пускай выступают, чтобы не дёргать. Обговаривали, что ротация будет после трёх этапов. Перед Анси, может, что-то будем делать. В принципах отбора стоит, что после Нового года на подготовку ближе к Олимпиаде и январским этапам два призовых места. Это прописано. А ротацию мы можем делать, смотря как народ себя чувствует», — приводит слова Шашилова сайт «Матч ТВ».

Отметим, что по итогам двух стартов лучшей россиянкой в общем зачёте Кубка мира является Ульяна Нигматуллина (Кайшева), она занимает шестое место. В индивидуальной гонке она показала пятый результат, в спринте – 17-й. Единственной представительницей России, не набравшей рейтинговых очков в Кубке мира, является Ирина Казакевич. Она была 110-й в индивидуалке и 79-й в спринте.