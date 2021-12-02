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Экхофф извинилась за слова о высокомерном взгляде российских биатлонисток

Экхофф извинилась за слова о высокомерном взгляде российских биатлонисток
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф принесла извинения российским болельщикам за слова о взгляде соперниц из России. Ранее Экхофф во время одного из подкастов сказала, что у российских биатлонисток высокомерный взгляд. По мнению норвежки, резонансная история возникла из-за неправильного перевода её слов.

«Я думаю, что была проблема с Google Translate, когда они переводили тот подкаст. Произошло недопонимание. Я хочу принести извинения российским слушателям. Сейчас, когда я вижу россиянина, я становлюсь супермилой, смотрю человеку в глаза, улыбаюсь и здороваюсь. Возможно, в последнее время я была сосредоточена не на биатлоне, а на том, чтобы смотреть россиянам в глаза и быть милой», — сказала Экхофф в эфире очередного подкаста.

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